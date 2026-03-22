La Tari, che per diverso tempo ha infiammato il Consiglio comunale di Arborea, ritorna sui banchi dell'assemblea civica.

Martedì sera verranno discussi due punti presentati dal gruppo di minoranza “Insieme per Arborea”, formato da Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras. Il primo è finalizzato ad avere approfondimenti sulla gestione della tassa dei rifiuti.

«L'iniziativa si basa su elementi emersi da una richiesta di accesso agli atti presentata da un contribuente e su dati contenuti in documentazione ufficiale dell'Ente, che evidenziano aspetti ritenuti meritevoli di verifica istituzionale - spiegano i tre consiglieri - In particolare, vengono segnalate possibili differenze tra il gettito Tari previsto nei Piani Economico-Finanziari e quello riportato nei documenti contabili, disallineamenti nei dati relativi alle utenze, nonché la presenza di residui attivi e crediti dichiarati inesigibili negli esercizi precedenti. L'obiettivo – precisano ancora i consiglieri – è esclusivamente quello di garantire trasparenza, coerenza contabile ed equità fiscale, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle prerogative del Consiglio comunale».

L'altro punto all’ordine del giorno è stato presentato dal gruppo per fare luce sulla determinazione della Tari e sulla gestione economico-finanziaria del servizio. «In questo caso l'iniziativa nasce a seguito di una formale richiesta di accesso agli atti presentata da un cittadino contribuente - dicono i consiglieri - Dall'analisi degli atti emergono alcuni elementi oggettivi che rendono necessario un approfondimento puntuale: l'aumento del fabbisogno e del gettito nel periodo 2022–2025, un contributo ambientale rilevante per il quale non risulta, allo stato, un dettaglio analitico completo sulla sua effettiva incidenza nella riduzione dei costi e la cancellazione di credito per oltre un milione di euro, dato contabile significativo che richiede una verifica accurata delle motivazioni e degli effetti sugli equilibri finanziari».

Il gruppo auspica che il Consiglio comunale guidato dalla sindaca Manuela Pintus possa affrontare il tema «con la dovuta attenzione, assicurando un confronto basato su dati completi e verificati».

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