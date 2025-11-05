Dopo 37 anni con il camice bianco il pediatra Innocenzo Puddu, per una vita punto di riferimento di mamme, papà e bambini di Arborea, va in pensione. Al suo posto arriverà Giulia Mazzoni, pediatra cagliaritana: ha accettato un incarico temporaneo in attesa della nomina di un sostituto definitivo.

La dottoressa entrerà in servizio a partire da lunedì 10 novembre, nell’ambito 5 del distretto di Ales Terralba. A lei verranno assegnati d’ufficio tutti i pazienti in carico al dottor Innocenzo Puddu, che è anche segretario provinciale del Sindacato Pediatri.

Come fa sapere la Asl di Oristano, trattandosi di un incarico provvisorio, l’assegnazione al nuovo medico avverrà automaticamente, senza necessità quindi di effettuare alcuna scelta presso gli uffici del Distretto di Ales Terralba. Per le famiglie del paese quindi un passaggio in meno. La dottoressa Giulia Mazzoni riceverà i piccoli pazienti presso l’ambulatorio di Arborea, in via Romagna al civico 5. Sarà presente il lunedì dalle 9.45 alle 13.30, il martedì dalle 15 alle 18,30. Il giovedì e il venerdì dalle 9,45 alle 13.30. Le famiglie che hanno necessità di confrontarsi con la pediatra o prendere un appuntamento possono chiamare al numero 351905848.

