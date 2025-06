Presto la caserma dei carabinieri avrà una nuova vita. Il Comune, che tempo fa ha ottenuto un contributo regionale di 500mila euro, è alla ricerca di un'impresa per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell’amministrazione. Gli interessati possono partecipare alla manifestazione attraverso il portale "Sardegna Cat".

Per partecipare c'è tempo fino al 23 giugno. Totale dell'investimento: 490 mila euro. Le risorse derivano dall'Accordo tra Stato e Regione Sardegna per la "riqualificazione delle caserme nei centri urbani per utilità pubblica". Per la struttura di Arborea sono previsti interventi finalizzati al restauro conservativo. Previsto il rifacimento degli intonaci esterni, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di nuovi servizi igienici, la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne e l'adeguamento impianto elettrico e idrico.

Grazie a queste risorse il Comune potrà riqualificare un nuovo importante edificio comunale, proseguendo in tal modo la complessa fase di recupero del patrimonio immobiliare del paese avviato in questi anni.

