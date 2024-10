Ci sono ancora otto giorni di tempo per chiedere alla Regione e alla provincia di eliminare tutti i pericoli presenti nella strada provinciale 52. il Comune di Arborea, che a settembre scorso ha avviato una petizione popolare, annuncia che si può partecipare all'iniziativa fino al 31 ottobre, e non fino al 23 come invece dichiarato due settimane fa.

«L'obiettivo», spiega la sindaca Manuela Pintus, «è quello di arrivare almeno a 1500 firme». In tantissimi continuano a lasciare il proprio nome e cognome per chiedere di mettere in sicurezza il tratto nella documentazione presente nelle attività commerciali del paese. La strada in questione è il tratto principale di collegamento in entrata e uscita con la statale 131, completamente dissestato. Il fondo è completamente sconnesso e l'aspetto è quello di una strada dismessa e abbandonata.

Come ha spiegato più volte la sindaca Manuela Pontus, la petizione ha l'obiettivo di chiedere un sopralluogo congiunto con Regione e Provincia per la verifica delle condizioni della strada provinciale 52 e della successiva e necessaria messa in sicurezza. «Gli interventi che se sono susseguiti per decenni non sono stati sufficienti a preservare le condizioni stradali», si legge nel documento. I cittadini possono lasciare la firma anche nel banchetto presente nel Comune di Marrubiu.

