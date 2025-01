Preparativi in corso ad Arborea per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco: l’Unione ex allievi guidata dal presidente Marco Pinna, eletto da poco, si ritroverà nel paese della bonifica il 2 febbraio. La giornata, promossa anche in collaborazione con Parrocchia del Santissimo Redentore, sarà ricca di eventi. Si comincia alle 10:15 con i saluti e poi subito la processione con il santo nel perimetro di piazza Maria Ausiliatrice. Alle 11:30 verrà celebrata la messa al termine della quale è prevista l’assemblea dei soci con il rinnovo del tesseramento per l’anno 2025. Si prosegue con la benedizione dell’immagine di San Giovanni Bosco nei locali della Pro Loco, lungo la strada 19 est, nel centro fieristico. Qui si terrà il tradizionale pranzo. Ad animare la serata ci sarà poi uno spettacolo di magia dedicato alla vita di don Bosco, che si terrà alle 17 all'interno del teatro dei Salesiani.

