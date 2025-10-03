Ecografie mammarie e visite senologiche gratuite. Sabato 11 ottobre l’Associazione Komunque Donne Odv, da sempre in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione del tumore al seno, rinnova il proprio impegno con una nuova iniziativa interamente dedicata alla salute femminile.

L’appuntamento è ad Arborea dalle 9 alle 13, all’ambulatorio Ascot di via Romagna. Si terrà una mattinata dedicata a ecografie mammarie e visite senologiche gratuite. L’iniziativa è resa possibile grazie al patrocinio del Comune, della Banca di Arborea e alla preziosa collaborazione di medici radiologi volontari. Attraverso il progetto “Prevenzione è Vita”, l’associazione mette a disposizione il proprio ecografo per offrire un servizio concreto, gratuito e accessibile a tutte le donne.

«In un momento storico complesso, segnato da tante criticità – dichiarano le volontarie di Komunque Donne ODV – vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per le donne, perché crediamo fermamente che la prevenzione sia la strada giusta per proteggere la vita. Grazie all’impegno dei medici volontari e della nostra comunità, possiamo dare a tante donne l’opportunità di prendersi cura della propria salute». Nata come gruppo di auto-mutuo aiuto per donne con tumore mammario, Komunque Donne ODV porta avanti con determinazione la propria missione: sostenere, accompagnare e promuovere la prevenzione come strumento fondamentale per la tutela della salute femminile.

