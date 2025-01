Il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi. Il Consiglio direttivo della Pro Loco di Arborea, guidata dal presidente Paolo Sanneris, pochi giorni fa ha delineato il calendario di tutte le iniziative culturali, sia quelle legate alle tradizioni locali ma anche quelle legate alla promozione economica.

Il programma degli eventi, iniziati lo scorso 6 gennaio con Brusa la vecia, riprenderà il 2 febbraio con il raduno degli ex allievi Salesiani, un evento coordinato dal presidente Marco Pinna. Sempre a febbraio è prevista la premiazione dei gruppi di Teatro Etnico e una serata speciale dedicata al Comune di Villorba, gemellato con quello di Arborea. Non mancheranno le attività durante il Carnevale. Alla fine di marzo, in occasione di San Giuseppe, è previsto un incontro con gli anziani.

Ad aprile si svolgerà la tradizionale Fiera dell’Agricoltura che come sempre ospiterà la mostra zootecnica e un’esposizione di macchinari. All’interno della stessa manifestazione troveranno spazio anche la Sagra delle Fragole, l’evento Floroviva e la rassegna enogastronomica “A Tavola in Fiera”. A maggio poi la gara annuale di tiro a volo, che attira ogni anno tiratori da tutta la Sardegna. Ad ottobre la sagra della polenta.

