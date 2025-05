Ad Arborea quello di domani, 29 maggio, sarà un Consiglio comunale senza la minoranza. Ma non manca la polemica. I consiglieri Luca Montisci, Marco Pinna e Giovani Marras hanno fatto sapere che non prenderanno parte alla seduta.

«L’assenza si rende necessaria in quanto i consiglieri - scrivono in una nota - sono impegnati in una riunione ufficiale già programmata da tempo. Si ritiene doveroso segnalare, inoltre, come il corretto funzionamento del confronto democratico risulti nuovamente compromesso da parte della maggioranza, che ha proceduto alla convocazione del Consiglio senza aver preventivamente coinvolto i capigruppo in un confronto sui punti all’ordine del giorno. Tale passaggio avrebbe potuto favorire una condivisione della data, nel rispetto di tutti i componenti del Consiglio». Montisci, Pinna e Manca comunicano inoltre il ritiro dei due punti all’ordine del giorno a loro firma, inseriti nella convocazione del consiglio, con l’intenzione di ripresentarli nella giornata successiva alla seduta.

«Ci scusiamo con i cittadini per il rinvio della discussione delle nostre proposte - dicono - ma riteniamo doveroso onorare gli impegni già assunti, e soprattutto, richiamare la necessità di ristabilire pienamente i principi di democrazia, nel rispetto del ruolo dei consiglieri».

