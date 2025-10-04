Arborea, aperta la consultazione sul nuovo Piano del litorale: osservazioni entro il 14 ottobreÈ stato presentato alla comunità pochi giorni fa dalla società a cui era stata affidata la progettazione
C'è tempo fino al prossimo 14 ottobre, quindi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Buras, per poter prendere visione del nuovo Piano di utilizzo del litorale di Arborea e presentare eventuali osservazioni in forma scritta, all'indirizzo viale Omodeo 5, o via pec all'indirizzo protocollo@pec.comunarborea.it.
Il nuovo documento è stato presentato alla comunità pochi giorni fa dalla società Criteria, a cui era stata affidata la progettazione, precisamente dagli ingegneri Paolo Bagliani e Silvia Cuccu, con il supporto tecnico del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Giampaolo Enna. Gli elaborati sono a disposizione dei cittadini tramite il portale istituzionale del Comune. Tra le novità introdotte al Piano c'è una spiaggia per gli amici a quattro zampe con servizi dedicati, una zona più accessibile negli arenili grazie alla realizzazione di nuove passerelle e punti di sosta nella pineta.
Durante la presentazione del documento, mercoledì scorso alle 10.30, è stato ricordato che la pianificazione non corrisponde alla realizzazione del Pul, nel senso che tutte le modifiche, una volta approvate dalla Regione, potranno diventare realtà a seconda della disponibilità economica dell'Ente. I consiglieri di minoranza prima della presentazione del Piano, avevano contestato sia il giorno scelto ma anche l'orario. Sostenendo che a causa del lavoro avrebbero partecipato in pochi.