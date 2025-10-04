C'è tempo fino al prossimo 14 ottobre, quindi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Buras, per poter prendere visione del nuovo Piano di utilizzo del litorale di Arborea e presentare eventuali osservazioni in forma scritta, all'indirizzo viale Omodeo 5, o via pec all'indirizzo protocollo@pec.comunarborea.it.

Il nuovo documento è stato presentato alla comunità pochi giorni fa dalla società Criteria, a cui era stata affidata la progettazione, precisamente dagli ingegneri Paolo Bagliani e Silvia Cuccu, con il supporto tecnico del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Giampaolo Enna. Gli elaborati sono a disposizione dei cittadini tramite il portale istituzionale del Comune. Tra le novità introdotte al Piano c'è una spiaggia per gli amici a quattro zampe con servizi dedicati, una zona più accessibile negli arenili grazie alla realizzazione di nuove passerelle e punti di sosta nella pineta.

Durante la presentazione del documento, mercoledì scorso alle 10.30, è stato ricordato che la pianificazione non corrisponde alla realizzazione del Pul, nel senso che tutte le modifiche, una volta approvate dalla Regione, potranno diventare realtà a seconda della disponibilità economica dell'Ente. I consiglieri di minoranza prima della presentazione del Piano, avevano contestato sia il giorno scelto ma anche l'orario. Sostenendo che a causa del lavoro avrebbero partecipato in pochi.

