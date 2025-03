Sono state fornite preziose informazioni su diverse tipologie di raggiri più frequenti e illustrate le modalità più comuni utilizzate dai malintenzionati, offrendo ai presenti buoni consigli pratici su come riconoscerle le truffe e prevenirle.

L'incontro (Foto concessa)

Ieri pomeriggio il Comando Provinciale Carabinieri di Oristano, in collaborazione con il Comune di Arborea e con la Cooperativa Sociale Co.ssagi Onlus, hanno tenuto con grande successo un incontro informativo dedicato al contrasto del fenomeno criminale delle truffe. All'evento, che si è svolto nell'aula consiliare, hanno partecipazione numerosi cittadini desiderosi di apprendere come difendersi dalle insidie ​​e dalle frodi che mirano a colpire soprattutto soggetti più fragili e vulnerabili quali soprattutto gli anziani. Durante l'incontro, il Maggiore Sabino Dente, Comandante della Compagnia Capoluogo, unitamente al Maresciallo Maggiore Mike Scannella Comandante della locale stazione. Hanno parlato anche di truffe telefoniche, dell'sms (smishing), dell'email ingannevole, del finto call center, dei finti rappresentanti di compagnie acqua, luce e gas, del finto nipote e finti appartenenti alle forze dell'ordine, con l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti e fornire loro gli strumenti necessari per proteggere sé stessi ei propri cari. I partecipanti hanno mostrato grande interesse e coinvolgimento, ponendo domande e condividendo esperienze personali.

«Questo convegno - ha fatto sapere il Comandante Provinciale Colonnello Steven Chenet – si inserisce in una serie di iniziative promosse dal Comando Generale dell'Arma per tutelare gli anziani e sensibilizzare la popolazione sui temi della sicurezza. Altri incontri sono già stati programmati in diversi Comuni del capoluogo».

