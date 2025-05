Anche Laconi, paese di Sant'Ignazio, domenica 1 giugno aprirà le porte ai fedeli. In sette località dell’Isola andrà in scena “Conventi Aperti in Sardegna”, la manifestazione regionale ideata dalla Fondazione Cammino Francescano in Sardegna in collaborazione con l’assessorato regionale del Turismo. Un’iniziativa di respiro regionale che, per la prima volta, mette in rete i conventi e i luoghi francescani, proponendo un’esperienza autentica e immersiva tra cultura, spiritualità e identità locale.

Un’occasione unica per vivere una domenica di pace e bene, accompagnati dai frati Francescani e dai volontari della Fondazione, attraverso visite guidate, momenti musicali, laboratori, degustazioni e percorsi nel cuore delle comunità. Gli altri Comuni protagonisti della prima edizione oltre Laconi sono Bottidda, Cagliari, Fonni, Iglesias, Laconi, Sanluri e Sassari. Ogni località offrirà un programma specifico, intrecciando le peculiarità storiche, architettoniche e spirituali dei conventi con il patrimonio artistico, paesaggistico e comunitario dei territori.

Il vicepresidente e ideatore del Cammino Francescano in Sardegna, Padre Fabrizio Congiu: «Non c'è niente di più francescano che accogliere una persona che passa, chiunque essa sia, mostrando e condividendo la pace, che per noi è prima di tutto un dono divino, oltre che uno stile di vita. Apriamo i nostri poveri conventi perché ci piace poter scambiare la pace che custodiamo, ma anche per ricevere il dono che è ogni persona nella sua ricca diversità».

© Riproduzione riservata