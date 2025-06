Anche un'azienda del Gal Marmilla, la “Atzori Fiorenzo” di GianLuca Atzori & C., dedicata principalmente alla produzione e valorizzazione dei dolci con le mandorle, parteciperà agli eventi di promozione territoriale che si terranno a Osaka dal 23 al 27 giugno prossimo, in occasione della presenza della Regione Sardegna all’Expo del Giappone.

La “Atzori Fiorenzo” avrà diritto a un contributo, a fondo perduto di 2mila euro, sotto forma di voucher, per le spese necessarie alla partecipazione.

In rappresentanza del Gal Marmilla, sarà presente a Osaka anche Giulia Balzano, manager Culturale con una formazione da archeologa e una solida conoscenza del periodo pre-nuragico della Sardegna e, in particolare, dell'Ossidiana, roccia vulcanica che unisce idealmente Sardegna e Giappone, dove ha sede l'unico altro museo dedicato all'ossidiana.

Durante gli eventi nella “Casa Sardegna” saranno organizzati cooking show, degustazioni guidate, laboratori del gusto, accompagnati da momenti culturali e artistici, con i prodotti enogastronomici delle imprese selezionate.

La Marmilla sarà protagonista mercoledì 25 giugno, quando si potranno gustare anche le lorighittas "Il Grano d'Oro" della giovane imprenditrice di Morgongiori, Chiara Massa.

«Il Gal – commenta il presidente Matteo Castangia - lavora costantemente per la promozione del territorio e dei suoi prodotti. La vetrina del Giappone rappresenta una preziosa occasione per dare la massima risonanza alle nostre eccellenze, che cerchiamo di valorizzare in ogni singolo progetto, mai singolarmente ma sempre con uno spirito che promuova la rete e la collaborazione».

© Riproduzione riservata