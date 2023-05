Si allarga nel panorama regionale e dell’alto oristanese la cartina dei Consigli comunali dei ragazzi.

Ieri è stato il turno di Aidomaggiore. La sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi è Gloria Mura. Nominata anche la Giunta: suo vice e assessore a Sport, Tempo libero e Turismo è Matteo Muroni. Andrea Pala ricoprirà il ruolo di assessore all’Agricoltura e all’Ambiente, Eleonora Marras di assessore all’Istruzione e ai Servizi sociali, Laila Knouz, assessore all’Aiuto ai fragili. I consiglieri sono Adam Chaafaoui e Antonio Pala.

Presente per l’insediamento oltre agli amministratori anche il questore.

«Un grazie particolare a chi ha voluto il realizzarsi di questo progetto didattico: la nostra dirigente Bonacattu Brasu, il professor Mario Di Rubbo, referente da anni di questa iniziativa nelle scuole e il nostro sindaco Antonello Virdis – ha esordito la sindaca dei ragazzi –. Sono fiera di ricoprire questo ruolo grazie anche all’aiuto dei miei compagni e naturalmente dei miei elettori, convinti che sarà per tutti noi un’esperienza di crescita. Aidomaggiore, come la maggior parte dei paesi del centro Sardegna, è in una situazione di spopolamento. Conta 393 abitanti, di cui il 40,71% over 60; i ragazzi rappresentano circa il 11,45% del paese. Per questo, penso che il Consiglio comunale dei ragazzi sia un’ottima iniziativa che permette di coinvolgere attivamente noi ragazzi nella vita del paese, con il proposito di dare il nostro supporto, con varie attività, anche in collaborazione con le varie associazioni locali».

La neoeletta sindaca dei ragazzi ha quindi spiegato ai presenti come intendono lavorare: «In questo mandato proponiamo di incontrarci periodicamente per raccogliere varie idee, di ideare e favorire attività che riguardino la cultura, lo studio e la formazione, di organizzare progetti sportivi e musicali, giornate di cinema all’aperto». E ha proseguito: «Di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale degli adulti, di andare a visitare, intervistare e aiutare gli anziani. Daremo l’esempio rispettando il verde del paese e tutte le strutture pubbliche. Intendiamo organizzare dei corsi di lingua sarda con delle persone del paese. Abbiamo intenzione di inaugurare questo Consiglio comunale con un concerto all’ombra del nuraghe sa Jua, che domina il paese di Aidomaggiore ed è il suo simbolo per eccellenza, e che è stato da noi scelto anche come simbolo della lista».

Adesso si entra nel vivo degli impegni presi.

