Torna il torneo Marmilla cup e quest’anno si è aperto con due memorial che si sono disputati nei giorni scorsi. «Il primo in memoria di Irene Ibba – spiega Damiano Cadoni, responsabile del settore giovanile Ac Ales Academy – mancata diversi anni fa a causa di una grave malattia; allora faceva parte della squadra femminile di calcio a 11 di Ales».

E la società, visto che tante atlete frequentano la scuola calcio, «ha sentito ancor di più la responsabilità e il piacere di ricordare chi ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio femminile. E in questo senso stiamo lavorando per avere una squadra femminile e, devo dire che siamo a buon punto visto che al memorial hanno partecipato circa 50 ragazze tra ex compagne di squadra di Irene, appassionate e iscritte alla scuola calcio». Alla manifestazione era presente anche la famiglia di Irene, compresa la mamma Bruna.

L'altro memorial è stato dedicato a Diego Sannia, venuto a mancare pochi anni fa a nemmeno 40 anni di età. «Per Diego e Irene gli amici, parenti e tanti appassionati si sono affrontati in diverse partite di calcio su due campi in contemporanea». Momento carico di emozione per i familiari. «È stato un momento emozionante e di grande orgoglio per la dimostrazione di affetto per Diego», hanno commentato i genitori Gigi e Gina, la sorella Serena, il cognato Marco e la nipote Rebecca.

Commozione anche fra gli amici di Irene. Stefania Coni e Gloriana, ex compagne di squadra di Irene: «In una sola giornata nel ricordo di Irene abbiamo rivissuto le emozioni e l’entusiasmo della gioventù, di questa vita che noi ci sforziamo di vivere ogni giorno anche per lei».

Soddisfazione da parte del presidente della Ac Ales Mauro Turnu: «Bellissima iniziativa che ha saputo tenere vivo il ricordo di Diego e Irene. Speriamo possa diventare un appuntamento fisso per i prossimi anni, così come il torneo Marmilla Cup, alla sua seconda edizione, con circa 20 diverse società e ben 60 squadre».

© Riproduzione riservata