Verranno consegnati martedì 8 aprile alcuni nuovi alloggi del comparto abitativo di proprietà dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa.

A fare gli onori di casa il sindaco Checco Mereu, mentre alla cerimonia è prevista la presenza dell'assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, insieme ad Adelia Flavia Murru, direttrice generale di Area.

Un momento molto importante per gli assegnatari delle case in graduatoria dopo la partecipazione al bando pubblico per entrare in possesso degli alloggi.

