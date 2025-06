Per l’Ardia 2025 è ormai una questione di giorni. Fra una settimana ( sabato 28) si terrà la cerimonia del caricamento delle cartucce, mentre domenica 29 giugno sarà la volta delle prove. Il conto alla rovescia per la grande festa in onore di San Costantino è dunque iniziato, scandito da rituali collaudati nel tempo e ricchi di un fascino.

Le tappe di avvicinamento hanno date precise e inizieranno martedì 24 giugno quando per la festa patronale di San Giovanni sa prima pandela Leonardo Pes e le altre due bandiere Mario Nieddu e Andrea Pes saranno presenti alla solenne processione insieme ad altri circa 100 cavalieri, gran parte dei quali prenderanno parte poi alla corsa del 6-7 luglio.

Sabato 28 giugno, si ripeterà l'antica tradizione della preparazione delle cartucce, le munizioni a salve che i fucilieri utilizzeranno durante le giornate della manifestazione. All' “Associazione Fusileris Ardia de Santu Antinu”, guidata da Mario Melosu, spetta il compito di caricare le cartucce. Anche quest'anno ne verranno preparate circa 2.500 utilizzando la polvere da sparo e la polenta. Un servizio fondamentale e per garantire la sicurezza dei cavalieri e del pubblico che affollerà l'anfiteatro di San Costantino.

24 ore dopo nel giorno dedicato ai santi Pietro e Paolo, ci sarà il primo banco di prova per le pandele che verificheranno affiatamento, percorso e ’adattamento alla pista dei cavalli. Sa prima pandela Leonardo Pes monterà “Ambra”, una cavalla saura di sua proprietà che conosce bene il percorso. Mario Nieddu “Quaglietta”, cavalla espertissima con alle spalle numerose Ardie. Andrea Pes sarà invece in sella a Chirilla”, anche in questo caso una cavalla saura di 7 anni. A seguire dalle 21 da una serata musicale al santuario con band locali.

Prosegue intanto a pieno ritmo il grande lavoro di preparazione dell’associazione Santu Antinu presieduta da Angelo Porcu che non sta lesinando alcuno sforzo per preparare al meglio l’accoglienza delle migliaia di persone che anche quest’anno arriveranno in paese. E per quanti non potranno essere presenti, la sera del 6 luglio l’Ardia sarà trasmessa in diretta televisiva su Videolina.

Il nutrito programma dei festeggiamenti civili e le iniziative di supporto, prende il via sabato 21 giugno alle ore 10 a Sa Prima Ighina. A cura della Pro Loco, sarà presentata la ristampa dei volumi Il voto di Pietro Casu e Contro il destino di Pasqualino Meloni, oltre all’inedito La festa di San Costantino – analisi delle fonti, importante contributo storiografico di Ganni Meloni e Giuseppe Seche.

© Riproduzione riservata