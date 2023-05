Un uomo di 78 anni denunciato dal Corpo forestale dopo essere stato sorpreso a “foraggiare” i cinghiali all’interno dell’Oasi di Protezione Faunistica di Ales - Morgongiori – Pau.

L’uomo era solito spargere a terra manciate di granoturco e poi posizionare foto-trappole per riprendere gli ungulati che la sera arrivavano per cibarsi. Un’attività preparatoria per imminenti battute di caccia illegali.

«Ricordiamo – spiega una nota del Corpo forestale – che la tecnica della “pasturazione” viene utilizzata molto spesso da cacciatori e bracconieri nell’ambito della caccia agli ungulati per ottenere fiducia da parte degli animali selvatici ed è finalizzata ad abituare i cinghiali a frequentare una determinata area; così, con l’ausilio di una foto-trappola, viene registrato l’orario di arrivo di tali mammiferi per abbatterli successivamente con una fucilata».

Ma, come detto, l’attività illecita è stata interrotta dagli uomini del Corpo Forestale di Ales, che hanno fermato e identificato il 78enne, segnalandolo all’autorità giudiziaria.

Per lui anche una sanzione che potrebbe superare i duemila euro.

