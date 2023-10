Comunità di Ales in festa per il raggiungimento del secolo di vita da parte di Verina Olla. Familiari, parenti e amministrazione comunale si sono stretti con affetto attorno all’arzilla centenaria che ha partecipato alla messa di ringraziamento celebrata in cattedrale dal vicario generale della diocesi Pier Angelo Zedda. Ricordando le sacre scritture, il sacerdote ha messo in luce come sia importante il valore del dono della vita.

Il sindaco Francesco Mereu ha donato una targa ricordo. Il primo cittadino ha voluto mettere in luce «l’importanza di avere nella comunità persone così avanti negli anni che rappresentano l’esperienza e il sapere del paese». Omaggio floreale invece del parroco don Emanuele Deidda.

In famiglia, è seguito il tanto atteso taglio della torta non prima dello spegnimento delle candeline dei 100 anni. Verina Olla non si è sposata, e si è sempre dedicata alla sartoria, al ricamo, anche se la sua grande passione, appresa da suo padre Luigi, è stato l’allevamento delle api iniziato nel dopoguerra. Segreti e tecniche trasferiti poi al nipote Luigi Manias.

