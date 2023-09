ll centro per l'impiego di Ales sarà presto trasferito nella nuova e riqualificata sede della ex Pretura. È quanto scaturito nel corso dell’ultimo sopralluogo effettuato dal sindaco Checco Mereu, dall’assessora regionale al lavoro Ada Lai e dal consigliere regionale oristanese Emanuele Cera.

«Abbiamo potuto verificare – afferma soddisfatto il sindaco Mereu - che i lavori da effettuare sono stati ultimati. Con una spesa di 30mila euro – evidenzia il primo cittadino - è stata messa mano principalmente agli impianti, alla sicurezza e ai servizi. Ora siamo soltanto in attesa degli arredi ed entro il mese di ottobre l'importante ufficio potrà essere trasferito in una struttura più funzionale ed accogliente per i cittadini che usufruiscono del centro per l’impiego, al servizio di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione Alta Marmilla».

Soddisfatti anche gli amministratori regionali. Il completamento della struttura di pubblica utilità per una vasta area – hanno affermato Lai e Cera - «va nella direzione di dare risposte ai cittadini delle zone interne che devono avere la certezza di mantenere dei servizi utili e sentire la presenza della Regione».

© Riproduzione riservata