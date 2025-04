Con una semplice cerimonia ma importante per i suoi significati, è stata completata la consegna di 10 alloggi di edilizia Popolare realizzati nell’ex caserma di Ales. Oltre agli aventi diritto delle abitazioni, che hanno ricevuto chiavi e contratto dell’appartamento, erano presenti il sindaco Checco Mereu, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, Adelia Murru e Matteo Setzu della direzione di Area, il comandante dei carabinieri Alessandro Apollonio, il parroco don Emmanuele Deidda.

Presente anche una delegazione della locale associazione “Casa Natale Antonio Gramsci”, che in un locale della struttura ubicheranno la biblioteca.

«In una comunità che soffre lo spopolamento - afferma il sindaco Mereu - siamo felici di aver consegnato queste abitazioni che sono anche un segno di speranza per i giovani che decidono di rimanere a vivere nel paese natio». Da evidenziare come per la realizzazione degli alloggi il Comune aveva ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro mentre le abitazioni saranno gestite da Area.

Soddisfatto anche l’assessore Piu che ha messo in evidenza come «nessun territorio deve restare indietro».

