La Biblioteca comunale di Albagiara si prepara ad anticipare la festività di Pasqua con una serata speciale fatta di storie, creatività e fantasia, in compagnia dei piccoli del paese. Giovedì 2 aprile, infatti, nei locali della struttura, in via Cavour 4, a partire dalle 17, è in programma l’attività “La sorpresa di Pasqua”.

Nel corso del pomeriggio, dedicati ai bambini di Albagiara, attività che spazieranno dai laboratori creativi, fino alle letture e ai giochi per tutti. Per l’occasione, inoltre, verranno anche donati dei libri alla “Casa Anziani” del paese.

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