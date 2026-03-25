Albagiara, pomeriggio dedicato alla Pasqua con la Biblioteca comunaleL’appuntamento è per giovedì 2 aprile: per l’occasione verranno anche donati dei libri alla “Casa Anziani” del paese
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La Biblioteca comunale di Albagiara si prepara ad anticipare la festività di Pasqua con una serata speciale fatta di storie, creatività e fantasia, in compagnia dei piccoli del paese. Giovedì 2 aprile, infatti, nei locali della struttura, in via Cavour 4, a partire dalle 17, è in programma l’attività “La sorpresa di Pasqua”.
Nel corso del pomeriggio, dedicati ai bambini di Albagiara, attività che spazieranno dai laboratori creativi, fino alle letture e ai giochi per tutti. Per l’occasione, inoltre, verranno anche donati dei libri alla “Casa Anziani” del paese.