Domenica, ad Albagiara, tornerà la tradizionale sagra dei legumi.

L’evento è organizzato dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Nel corso della giornata le degustazioni itineranti, novità della 21esima edizione, di piatti a base di ceci, lenticchie, fave e cicerchie itineranti dei legumi, ed iniziative collaterali. «Abbiamo reso il programma della manifestazione ancora più ricco e diversificato - commenta la presidente della Pro loco di Albagiara, Fatima Malloci - sport, ambiente, arte, artigianato, cultura, storia, spettacoli e naturalmente i sapori dei nostri legumi».

L’ha seguita il sindaco Marcello Pilloni: «Sarà un’altra straordinaria vetrina per il nostro paese. Una festa della comunità con la comunità protagonista nell’organizzazione e nell’accoglienza dei turisti». Il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda sottolinea: «Entrano nel vivo nel nostro territorio le tante manifestazioni, che ci accompagneranno sino ad estate inoltrata. Una bella immagine di Marmilla viva, ospitale e fiera delle sue risorse».

Degustazioni dislocate lungo tutto il centro abitato, dunque: al mattino, dalle 13 e di pomeriggio, dalle 18.30, in piazza Mercato, piazza Mazzini e via Cagliari. «Abbiamo scelto - prosegue Malloci - di non concentrare le degustazioni dei legumi in un unico punto, come nelle scorse edizioni, per rendere ancora più protagonista tutto il nostro centro abitato per tutta la durata della sagra». Programma ampio. Dalle 9 la corsa di orientamento.

Alle 10.30 apertura della mostra mercato di arti, mestieri e prodotti tipici. Alle 11.30 nella casa Museo proiezione di foto e video su “Albagiara e il suo territorio” con testimonianze sulla coltivazione dei legumi e visite guidate. Dalle 16 sfilata del gruppo “Giudicato di Torres” di Porto Torres, dei musicisti e sbandieratori “Quartiere Fontana” di Iglesias, del gruppo Sbandieratori e Musici della Citta dei Candelieri di Sassari ed esibizione. A seguire la rievocazione del matrimonio medioevale di Adelasia di Torres ed Enzo di Svevia e uno spettacolo di giocoleria. Alle 19, infine, musica e balli della tradizione sarda. Durante la giornata i documentaristi “Floris e Nu” racconteranno in diretta la sagra nelle loro pagine social.

