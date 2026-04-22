Albagiara, 300mila euro per la rotonda all’ingresso nord del paeseIl sindaco Pilloni: «Un intervento atteso da tutta la popolazione»
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Partiranno a breve, ad Albagiara, i lavori per la realizzazione della rotonda nell’ingresso Nord del paese. Un intervento sentito dalla comunità, pensato per rallentare l’ingresso delle automobili nel paese, garantire una maggiore sicurezza e facilitare gli accessi dalle uscite secondarie del centro abitato. Il costo si aggira attorno ai 300mila euro (250mila di finanziamento regionale, 50mila cofinanziati dal Comune), per un’opera strategica per la viabilità, in quanto collega il paese con Escovedu e Oristano.
“Una soluzione – afferma il sindaco Marcello Pilloni – già ipotizzata in passato e che ora riusciamo a realizzare approfittando del bando regionale. Rappresenta un intervento sentito da tutta la popolazione”.