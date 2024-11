Il Servizio Sociale di Ghilarza in collaborazione con la coop A.D.A. ha organizzato per i bambini iscritti in ludoteca il laboratorio di “Musical” a cura di A.S.D. Artist Project D.E. Sardegna per i bambini dai 3 ai 6 anni: si terrà ogni giovedì a partire dal 28 novembre.

Il laboratorio “Teatringioco" a cura di Ndaipori teatro - Associazione culturale sarà invece rivolto ai bambini dai 6 ai 11 anni. In questo caso il laboratorio si terrà ogni venerdì a partire dal 6 dicembre.

Per maggiori informazioni si può contattare l'ufficio servizi sociali al numero 0785/561029 nei giorni di apertura o presso gli uffici del Settore socio - assistenziale negli orari al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, martedì e giovedì dalle 15.30 alle

© Riproduzione riservata