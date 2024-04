Saranno ancora numeri importanti a caratterizzare l'ottava edizione del “Bosa Beer Fest” in programma dal 24 al 28 aprile. La manifestazione, destinata a richiamare in città migliaia di persone. è stata presentata al Museo delle Conce dagli organizzatori dell’associazione “Sardinia 4all”, alla presenza del sindaco Piero Casula, del consigliere regionale Alfonso Marras e del neo assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

«Si tratta di un grande evento che mette a confronto ed anche in competizione - afferma Cuccureddu - alcuni fra i maestri birrai più apprezzati d’Italia, ma anche stranieri, visto che quest’anno sarà presente un birrificio artigianale inglese, uno dei migliori in Europa. Tre piattaforme galleggianti sul Temo ospiteranno spettacoli musicali di ottimo livello e proiezioni su schermi d’acqua nebulizzata. Un evento - ha evidenziato Cuccureddu - che apre la stagione turistica in una delle città regie ed in uno dei borghi più belli d’Italia».

