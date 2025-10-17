Saranno quasi settanta i cavalieri, accompagnati dai loro pony, a dare vita nel fine settimana agli spazi dell’Horse Country Resort di Arborea per il Sardegna Equitation Festival, in programma il 18 e 19 ottobre. Oltre la metà degli esemplari in gara proviene da allevamenti sardi, mentre gli altri arriveranno dal resto d’Italia. L’evento ospiterà il campionato regionale Pony Club e, per la prima volta in Sardegna, una tappa del circuito internazionale MG Pairs Mediterranean Cup. Due giornate interamente dedicate ai giovani, con tre categorie di gara — under 21, under 18 e under 16 — che metteranno alla prova abilità e affiatamento tra cavallo e cavaliere.

La manifestazione, finanziata dalla Regione Sardegna, è organizzata grazie al contributo del Circolo ippico Usignolo di Santa Giusta, una delle realtà equestri più attive dell’Isola, e alla collaborazione con Agris Sardegna, la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise), la Federazione Equestre Internazionale (Fei) e il Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste). Ad affiancare le gare del week end ci sarà una lunga formazione Fei, condotta dagli esperti della Federazione internazionale, per la disciplina del volteggio e dedicata a oltre 40 giudici, steward e rappresentanti delle nazioni. I partecipanti arrivano da ben 22 paesi di tutto il mondo.

Arborea si conferma una vetrina d’eccellenza per le competizioni equestri, da anni in prima linea nell’ospitare eventi di alto livello, dall’Endurance al salto ostacoli. Particolarmente vivace è il settore giovanile, che continua ad accogliere nuovi cavalieri e amazzoni: giovani binomi che, con entusiasmo e impegno, stanno contribuendo a costruire nell’Isola una rinnovata realtà sportiva.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata