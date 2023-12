Al via ad Aidomaggiore le domande per ottenere in concessione i terreni del prato comunale. Il Comune è infatti proprietario di terreni adibiti a pascolo che vengono concessi annualmente a chi presenta richiesta essendo in possesso dei requisiti per ottenerli.

Proprio in questi giorni l’esecutivo Virdis ha licenziato il bando per la concessione del prato comunale. C’è tempo sino al 18 dicembre per presentare richiesta in Municipio. Per partecipare è necessario essere residenti e abitare stabilmente ad Aidomaggiore. Si deve essere maggiorenni e non avere cause che escludano la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ammesso a presentare richiesta chi è in regola con il pagamento dei terreni per le annate precedenti e che ha un numero di capi di bestiame (sono esclusi suini ed equini) non inferiore ai 50. L’assegnazione avrà una durata di cinque anni e avverrà in base a singoli lotti (di circa 5 ettari ciascuno) per una superficie totale di concessione pari a 210 ettari.

