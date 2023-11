Giorni di apprensione ad Aidomaggiore per il futuro della Pro loco. Costituita negli anni Ottanta è sempre stata molto attiva, promuovendo tante iniziative dirette alla valorizzazione delle tradizioni e del territorio. Ora però si hanno difficoltà a trovare delle persone pronte a mettersi a disposizione per guidare l’associazione turistica.

Una prima riunione, tenutasi qualche giorno fa per eleggere le nuove cariche dell’associazione, si è conclusa con un nulla di fatto. «Durante l’Assemblea dei soci, convocata venerdì 10 novembre, non si è potuto procedere all’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione per mancata disponibilità di candidati», si spiega in una nota a firma della presidente in carica Valeria Masia. Ma si vuole tentare ancora, per questa ragione è stata indetta una nuova assemblea straordinaria dei soci per venerdì alle 19.

La riunione si terrà nei locali del centro di aggregazione «per poter continuare ad amministrare l’associazione che ormai opera ininterrottamente e attivamente dal 1985», si precisa. Quindi l’appello a farsi avanti, in caso contrario si procederà con lo scioglimento della Pro Loco.

© Riproduzione riservata