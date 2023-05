Hanno tempo sino al 29 maggio le società sportive locali, che intendono richiedere un sostegno economico per lo svolgimento della pratica agonistica. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Manuela Pintus ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi per l’attività ordinaria svolta nell'annualità 2022/2023.

La Giunta ha incaricato il responsabile del servizio amministrativo, di dare avvio al procedimento relativo alla concessione di contributi alle società, gruppi, enti e associazioni sportive dilettantistiche per la promozione dell'attività sportiva, svolta nella stagione che si è appena conclusa. L’importo complessivo stanziato è di 10 mila euro.

Stabiliti anche i requisiti necessari per poter beneficiare dei contributi. In primo luogo, le associazioni sportive dilettantistiche devono risultare in attività alla data di pubblicazione del bando e soprattutto che nel corso dell'annualità 2022-23 abbiano svolto attività sportiva in modo prevalente nel territorio comunale. Quanti possiedono i requisiti essere non devono inoltre perseguire finalità di lucro e non ripartire utili ai soci.

Escluse le eventuali società appartenenti a partiti. Gli interessati devono ancora essere iscritti all’Albo comunale delle società sportive e a quello regionale. Inoltre è necessaria l’affiliazione a una federazione o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.

