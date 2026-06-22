Ad Aidomaggiore si punta a restaurare l'organo a canneNei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Virdis ha approvato lo schema di accordo con la parrocchia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ad Aidomaggiore il Comune mette mano alle risorse di bilancio per aiutare la parrocchia nel restauro dell’antico organo a canne. Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Virdis ha approvato lo schema di accordo con la parrocchia di Aidomaggiore per la concessione del cofinanziamento straordinario per il restauro conservativo dell'organo a canne storico custodito presso la Chiesa di Santa Maria delle Palme.
«Rappresenta un bene di eccezionale interesse storico, artistico e culturale, nonché un elemento cardine del patrimonio identitario e musicale della comunità locale», chiariscono dalla Giunta. Nei mesi scorsi la Parrocchia di Aidomaggiore, proprietaria del bene, ha predisposto un progetto di restauro conservativo dello strumento per un importo complessivo di 66.666 euro.
La parrocchia, per far fronte alla spesa intende partecipare al bando CEI 8x1000 per l'ottenimento di un contributo pari al 70% della spesa. Rimarrebbe quindi a carico della chiesa una quota di circa 20 mila euro, denari che sono stati chiesti al Comune. Richiesta accordata e firma dell’apposita convenzione.