Ad Aidomaggiore ripartono le attività dei servizi rivolti ai minori residenti. In particolare per i minori compresi nella fascia 3-10 anni, ogni sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 sarà attiva la ludoteca.

Per la fascia 11-16 anni (presumibilmente ogni lunedì pomeriggio dalle 17 alle 18.30) sarà proposto lo Spazio adolescenti.

Sarà operativo anche il Gruppo studio per i minori compresi nella fascia 6-16 anni, in giorni e orari da definire (l'attivazione del gruppo è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni).

I moduli di iscrizione e autorizzazione sono disponibili sul sito del Comune o presso l'Ufficio di Servizio Sociale. È inoltre disponibile anche il servizio educativo territoriale, previa valutazione del servizio sociale comunale. Per ulteriori informazioni contattare si può contattare l’ufficio al numero 0785 910172.

