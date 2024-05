Entro il primo giugno tutti i terreni dovranno essere puliti da rovi ed erbacce. Lo prevede l’ordinanza firmata ad Aidomaggiore dal sindaco Antonio Virdis. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli dovranno inoltre creare una fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame. Previste misure precise anche per i terreni adibiti alla produzione di colture. I proprietari o conduttori di terreni nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco. Prevista anche la potatura delle siepi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescano dal limite di proprietà. L’ordinanza prevede anche interventi di disinfestazione per scongiurare il proliferare di insetti. Vietato accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione, gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette, fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpaglie. Per i trasgressori le multe vanno da 25 a 500 euro.

