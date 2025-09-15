Ad Abbasanta è di imminente scadenza la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica e semaforica e l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Patrizia Carta corre ai ripari.

In attesa che si aggiudichi la nuova gestione, per la quale è in corso di pubblicazione il bando di gara, la scelta è stata quella di prorogare il contratto in essere e in scadenza il 30 settembre. Dal documento di riconsegna degli impianti redatto dalla società Edison Next Government Srl, che gestisce l’impianto di illuminazione ad Abbasanta, e trasmesso al Comune a luglio, di esso fanno parte 868 punti luce, 10 quadri elettrici, 851 pali, 50 lanterne semaforiche, 5 quadri per i semafori.

«Per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di appalto stimato in mesi 12, è opportuno e vantaggioso prorogare il contratto con l’appaltatore uscente rilevando che l’interruzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, nonché alla pubblica incolumità e sicurezza», si chiarisce nella delibera dell’esecutivo. In linea generale il costo annuale del servizio si aggira sui 120 mila euro.

