Al via i termini per le domande per l’assegno di natalità per l'anno 2024 ad Abbasanta. Entro il 15 gennaio del prossimo anno possono presentare la domanda i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2024 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino, e i nuclei famigliari che abbiano beneficiato del contributo per il 2022 e 2023 e che abbiano mantenuto i requisiti di accesso anche nel 2024.

Tra i requisiti per accedere al contributo è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea oppure essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, essere residenti in uno dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in uno con popolazione inferiore ai 3.000 e mantenerla per almeno 5 anni.

Le domande possono essere inoltrate tramite e-mail all’indirizzo sociale@comune.abbasanta.or.it o imbucando il cartaceo nella cassetta postale posizionata all’esterno del Municipio.

