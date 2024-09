Un aiuto per le famiglie che hanno bimbi piccoli che frequentano l’asilo nido.

Ad Abbasanta il Comune ha pubblicato un nuovo avviso che, con i fondi della legge regionale 6 del 2019 punta ad abbattere la retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici e privati.

Già nei mesi scorsi le famiglie hanno potuto inoltrare la domanda per chiedere l’assegnazione dell’importante contributo. Ora dal Comune informano che è stata aperta una seconda finestra in base alla quale si potrà presentare apposita richiesta entro il 31 gennaio 2025.

Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” anche nuclei mono-genitoriali, che abbiano almeno uno o più figli a carico, di età compresa tra zero e tre anni, anche in adozione o affido. Devono inoltre aver presentato all’Inps l’ISEE. Qualora alla data di scadenza dell’avviso predisposto da Comune non fosse possibile per la famiglia disporre dell’importo esatto dell’ISEE in corso di validità, si potrà auto dichiarare che il valore non supera il tetto massimo previsto di 40mila euro. Il Comune riceverà le domande ammettendole “con riserva”. La domanda deve essere presentata al Comune sottoscritta da uno o entrambi i genitori.

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio verrà erogato un contributo fino ad un massimo di 2.200 euro ripartiti in 11 mensilità da 200 euro per l’anno 2024, per gli importi ISEE tra 0 e 30 mila euro; di 1.833,37 euro ripartiti in 11 mensilità da € 166,67 per ISEE tra 30 e 40 mila euro.

