Il Comune di Ruinas ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati all’acquisto e alla ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti, come determinato dalla legge regionale in materia di contrasto allo spopolamento.

Nello specifico, Ruinas è risultato beneficiario di un finanziamento di 81.785 euro circa, per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e o ristrutturazione di prime case nell’area urbana del comune. Il contributo da assegnare a fondo perduto è pari a 15mila euro per ciascuna domanda ammessa e sino a quando ci sarà disponibilità finanziaria. Il beneficiario della somma è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione oggetto del contributo per 5 anni dalla data di erogazione del contributo.

Può presentare domanda di contributo chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Ruinas o chi vi trasferisce la residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione.

Gli interessanti potranno presentare la richiesta entro il 23 novembre, tramite posta elettronica certificata.

