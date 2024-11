Bottiglie e bicchieri in vetro banditi ad Abbasanta per i festeggiamenti in onore della patrona Santa Caterina in programma dal 23 al 25 novembre.

La sindaca Patrizia Carta, dando seguito a quanto previsto dalle norme in vigore, ha infatti firmato un’ordinanza diretta alla limitazione degli orari di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche oltre determinati orari. Provvedimento che dispone anche il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro.

«La presenza di bottiglie o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse come oggetti contundenti - si legge nell'ordinanza -. Il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, costituisce un pericolo per i passanti, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi».

Per prevenire ogni rischio quindi la firma dell’ordinanza: via libera solo ai bicchieri di carta o plastica e divieto di vendita e somministrazione di superalcolici dopo le 23 e di alcolici dopo le 2. Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro.

