Un incendio ha distrutto un’auto nel centro di Abbasanta. Sull’episodio indagano i carabinieri di Ghilarza.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2: una Ford Fiesta, appartenente ad un uomo di Ortueri, era parcheggiata in via Napoli e in pochi minuti è stata avvolta dal fuoco.

Immediato l’allarme, i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono arrivati subito in via Napoli, ma la Fiesta è andata praticamente distrutta. Ad alimentare l’incendio anche decine di metri di nastro di plastica da cantiere presenti all’interno del mezzo.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo, al momento non sono state trovate tracce di innesco.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ghilarza.

© Riproduzione riservata