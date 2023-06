Ad Abbasanta via libera del Consiglio alle tariffe Tari per il 2023. Si registra un aumento del 16% per ciascun Comune che usufruisce del servizio gestito dall’Unione dei Comuni del Guilcier.

Nei mesi scorsi era stato predisposto un nuovo bando di gara con miglioramenti della qualità del servizio. L’aula, all’unanimità, ha quindi previsto una ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche (nella misura del 78%) e utenze non domestiche (per il 22%). Stessa distribuzione per le quote variabili spettanti alle utenze domestiche e alle altre. Diversa la spesa a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

L’Assemblea civica ha definito anche le scadenze per il pagamento della Tari. La prima rata di acconto (pagabile anche come rata unica) è fissata per il 31 dicembre. Il 31 gennaio 2024 scade la seconda rata, il 29 febbraio la terza e il 31 marzo la quarta.

