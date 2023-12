Nella giornata di domani, a Villaurbana e Siamanna, appuntamento con la “Microchippatura del Cane”. Si parte alle 10.15, a Villaurbana, negli spazi dell’ex Mattatoio comunale. Alle 11.15, invece, ci si sposterà a Siamanna, nei locali dello scantinato della Ludoteca, e coinvolgerà anche la cittadinanza della vicina Siapiccia.

In entrambe le sedi, le operazioni verranno effettuate gratuitamente da un veterinario dell’A.T.S. di Oristano. Gli interessati potranno presentarsi all’appuntamento dopo aver compilato una scheda che è possibile ritirare presso gli uffici comunali. Per informazioni, inoltre, ci si può rivolgere telefonicamente all’ufficio di Polizia Locale del Comune. Microchippare i propri cani è un obbligo di legge per i padroni, chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina è punito con una sanzione amministrativa.

