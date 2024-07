Prendono il via a Villa Verde le giornate dedicate alla lingua sarda, inserite all’interno del progetto “Marmidda in Lingua Sarda”. Tre appuntamenti in totale che si svolgeranno in collaborazione tra la Biblioteca Comunale “Antoni Cuccu” e lo Sportello Linguistico Sovracomunale, con sede ad Ales, che ha come servizio quello di promuovere la lingua sarda nei diversi ambiti sociali (famiglia, scuola, pubblica amministrazione e associazionismo).

Una data sarà dedicata al laboratorio per gli adulti, mentre le rimanenti due ai bambini dai 6 ai 13 anni.

Il via venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, mentre mercoledì 31 luglio e mercoledì 7 agosto, gli incontri riservati ai più piccoli. Altri eventi dedicati alla "limba" saranno poi previsti dopo le vacanze estive.

