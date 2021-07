Istituita a Tadasuni la Compagnia barracellare. A guidarla è Pasqualino Flore, carabiniere in pensione di 57 anni. Ad affiancare il capitano sono i tenenti Angelo Maria Atzori e Claudio Zedde. “Una volta andato in pensione, sono rientrato nel mio paese e ho visto che mancava un’azione di controllo”, spiega Flore. E prosegue: “Mi riferisco in particolare alla situazione del lago, dove buttano davvero di tutto. Invece fortunatamente l’abigeato è un fenomeno quasi scomparso”. Il capitano dei barracelli aggiunge: “Per come la vedo io, intendo la compagnia come una sorta di azione di protezione civile. Vogliamo ad esempio essere un punto di riferimento per gli anziani. È importante che la sera, quando in giro per il paese non c’è nessuno, ci sia una nostra pattuglia a vigilare”.

Domenica per i barracelli (otto di Tadasuni e due di Boroneddu) c'è stata la messa con la benedizione da parte del parroco don Antonio Campus. Presente per l’occasione anche il commissario straordinario Pierpaolo Pisu.

