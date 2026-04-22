A Sorradile si lavora per riattivare la Compagnia barracellare, scomparsa da diversi anni. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha nominato il capitano dei barracelli e la scelta dell’aula è ricaduta su Salvatore Pinna.

Il Comune ha quindi inviato gli atti in Prefettura a Oristano per i dovuti controlli e l’eventuale attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Solo dopo, infatti, la nomina del capitano potrà essere formalmente valida. Il sindaco Giampaolo Loi commenta: «Ci dovrebbero essere 16 persone interessate a far parte della Compagnia barracellare, i numeri per procedere alla ricostituzione ci sono, e noi di questo siamo ben felici, può essere infatti considerato come il braccio destro dell’Amministrazione. La compagnia barracellare è importante non solo per il controllo del territorio, ma soprattutto per l’antincendio».

Nella stessa seduta l’aula ha votato anche alcune variazioni al bilancio. Intanto il primo cittadino, per venerdì 24 aprile alle 19 ha riconvocato il Consiglio. All'ordine del giorno la risposta ad un'interrogazione della minoranza, la surroga di un consigliere comunale e l'atto di indirizzo in merito alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

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