Per le feste natalizie in uno dei più piccoli centri della provincia, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Greta Pes ha predisposto un variegato programma per piccoli e grandi. Si inizia mercoledì 21 dicembre alle 17. 30 presso il salone parrocchiale con la commedia dialettale sarda della compagnia Elighelandeteatro”di Scano Montiferro dal titolo “Alba e pilos”.

Venerdì 23 alle ore 15 arrivo di Babbo Natale in carrozza che porterà i doni a tutti i bambini e non solo. Alla stessa ora sarà la disposizione lo scivolo gonfiabile. Ed ancora, il coro Paulicu Mossa di Bonorva porterà invece per le vie del paese le melodie dei canti natalizi, mentre l'organetto di Claudio Marras e le percussioni di Massi Medde allieteranno i presenti con i balli sardi.

Lunedì 26 alle 16.30 sempre presso il salone parrocchiale gara poetica con i poeti Nicola Farina e Salvatore Ladu.

