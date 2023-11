Rigorosamente del territorio e cucinato anche seguendo ricette non solo tradizionali. È partito a Simaxis il conto alla rovescia per la tradizionale “Sagra del riso”, evento più importante del paese organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le associazioni.

L’appuntamento con il prodotto tipico del paese è per il nove e il dieci dicembre nel piazzale del campo sportivo del paese. «Stiamo definendo il programma per poi svelare i piatti che verranno offerti in occasione della sagra - ha detto la presidente della Pro Loco, Paola Loddo - Tra le novità la presenza di diversi operatori che esporranno i loro prodotti».

Un piatto di riso (Foto concessa)

Si tratta dell’edizione numero 29, segno che la sagra da anni piace e attira tanti visitatori. Lo scorso anno era quello della ripartenza dopo la pandemia e dello stop forzato. Erano arrivati a Simaxis in tantissimi. Erano stati serviti circa 350 piatti di riso cucinato in vari modi. In un ristorante a cielo aperto allestito per l’occasione era stato preparato il risotto simaghese con sa petza imbinada, il risotto con le lumache e quello ai funghi porcini. Ma non solo. Riso anche con gamberetti e agrumi. Anche questa volta il menù prevede, oltre il riso, musica, balli, intrattenimento, esposizioni e street food.

