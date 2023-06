La scuola è terminata ormai da giorni, ma l’Istituto comprensivo di Simaxis guidato dal dirigente Giuseppe Scarpa non si ferma e continua le attività.

Questa volta sui banchi si siederanno i genitori degli alunni ma anche i loro insegnanti. Domenica 18 giugno ci sarà il convegno dal titolo “Genitori e insegnanti, rispettosi e rispettati”.

Appuntamento al Monte Granatico di Simaxis alle 18. Dalla scuola fanno sapere che grazie alla presenza di Gianluca Daffi, laureato in psicologia, docente universitario all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Brescia, i presenti potranno capire come è possibile risolvere le più frequenti situazioni comportamentali, tipiche di ogni bambino di età tra i 6 e gli 11 anni.

Il noto psicologo, autore e formatore guiderà genitori e docenti alla scoperta delle basi della disciplina positiva e cercherà di far capire i segreti per essere genitori e insegnanti rispettosi e rispettati. Senza dimenticare tutte le strategie di intervento da poter mettere in atto in situazioni differenti e a seconda della tipologia del bambino. Si parlerà poi dei vari stili educativi basati sul “lo fai perché te lo dico io”, o sull'alzare la voce minacciando o, peggio ancora, sulla nota e sulla punizione. E tanto altro ancora. Sarà anche questa quindi una lezione a tutti gli effetti.

