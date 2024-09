Saranno tre giorni di festa quelli in programma a Senis nel weekend. La comunità, infatti, sarà coinvolta nei festeggiamenti in onore dei santi Cosma e Damiano. L’organizzazione è a cura del comitato della festa e della Pro loco, col sostegno di Comune, parrocchia e dei volontari.

Venerdì, alle 22, lo spettacolo del gruppo “A Bratzos Tentos”. Sabato, dalle 16, l’animazione dedicata ai bambini, mentre alle 22 si esibirà il gruppo musicale “Tieni il tempo” e il loro tributo agli 883; chiude Dj Jerry. Domenica il clou dei festeggiamenti. Alle 10.30 la processione per le vie del paese accompagnata dalle confraternite di Laconi e dal gruppo folk di Senis e alle 11 la messa solenne.

Per quanto riguarda la parte civile, alle 17 si parte con l’animazione in compagnia di Elena Ciccu, mentre alle 21 è in programma il suo live.

