Anche a Santa Giusta manca un medico di base in seguito al pensionamento della dottoressa Adele Oppo. Per i cittadini che si trovano senza assistenza sanitaria si tratta di un disagio non indifferente.

Il primo cittadino Andrea Casu fa sapere che ha già allertato la Asl di Oristano in modo che questa intervenga quanto prima: «Ho contattato nuovamente il direttore generale della Asl Angelo Serusi, per avere un aggiornamento riguardante la nomina del sostituto del medico entrato in pensione. Ha ribadito che a seguito di un bando hanno dato la propria disponibilità alcuni medici e che le procedure di assegnazione della sede sono in itinere».

E se i tempi di nomina si dovessero allungare «in paese verrà attivato un ambulatorio straordinario di comunità territoriale, l’Ascot, dedicato esclusivamente proprio ai cittadini senza medico di famiglia», fa sapere il primo cittadino lagunare.

