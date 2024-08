Creare un museo a cielo aperto grazie alla Street art. È questo il senso del progetto ideato a Paulilatino dall'ex assessora alla Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Associazionismo e Turismo Antonella Casula (oggi assessora all’Agricoltura) e affidato alla Pro loco. Ora in fase di avvio sarà messo a punto in collaborazione con ENEL distribuzione.

«L’arte urbana, oggi, non è solo un’espressione creativa, ma rappresenta una cifra stilistica capace di veicolare messaggi significativi e portare colore in ambienti urbani spesso trascurati. Questo tipo di arte gioca un ruolo cruciale nei processi di rigenerazione urbana, rivitalizzando i luoghi e le comunità. Nel caso specifico dell’opera in via di realizzazione, l’obiettivo di fondo è quello di sottolineare come l'arte possa riflettere i valori insiti anche nell’attività sportiva, contribuendo a generare un impatto positivo sui luoghi in cui viviamo», spiegano dal Comune. E aggiungono: «La comunità paulese, unita durante la prima edizione della Giornata dello Sport #LaPassioneCheUnisce tenutasi il 2 ottobre 2022, ha potuto beneficiare di questo messaggio, anche grazie alla presenza Dinamo Banco di Sardegna Squadra LAB. Il grande valore educativo veicolato dai messaggi di resilienza e forza che gli atleti esprimono, dimostra la grande capacità di affrontare e superare le difficoltà divenendo un esempio virtuoso». Valori che hanno visto chiedere un contributo straordinario alla Fondazione di Sardegna.

«Con il progetto di street art promosso da E-Distribuzione, avremo l'opportunità non solo di abbellire il nostro paese, ma anche di valorizzare la creatività di alcuni artisti locali che, grazie alle loro opere già realizzate, hanno contribuito a rendere più vivace il centro di Paulilatino», concludono dal Comune.

© Riproduzione riservata