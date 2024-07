Domani a Nurachi verrà inaugurato l'Ikarun Adventure Park, uno dei parchi avventura più grandi della Sardegna. Appuntamento alle 18. Da venerdì invece sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18. Le prenotazioni sono già attive al numero +39 3936882717 e alla mail ikarunpark@gmail.com . L'ingresso si trova in via Enzo Ferrari. Marco Musiu è il gestore della struttura realizzata dal Comune: “Non vediamo l'ora di far divertire i nostri visitatori, vorremmo che questo grande parco avventura potesse essere anche il centro di riferimento di numerosi sportivi che qui possono allenarsi”. All'interno dodici percorsi. I visitatori possono attraversare reti sospese nel vuoto per raggiungere suggestive casette sugli alberi, un'esperienza unica che coniuga divertimento e natura. È stata realizzata anche una parete d'arrampicata con la corda in modalità top-rope, costruita tra gli alberi, per un'esperienza avvincente e immersa nel verde. Nel parco è stato realizzato anche un campo in sabbia tra gli alberi che offrirà la possibilità di giocare a beach volley, beach tennis e beach soccer, aggiungendo un ulteriore elemento di svago e competizione. All'Ikarun Adventure Park attendono anche numerosi turisti stranieri. Proprio per questo all'infopoint dell'Ikarun si parlerà italiano, inglese, francese e tedesco. A gruppi e scuole saranno dedicati speciali sconti. É presente una zona imbragaggio, un'ampia zona servizi con bar dove si può pranzare, bagni, tavoli e sedie in legno, zona relax per bimbi e genitori mentre a breve sorgerà una zona barbecue, intanto è già possibile pranzare in un'area dedicata .

